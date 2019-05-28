Три церкви объявили о начале ремонта фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Главная христианская святыня — Храм Гроба Господня в Иерусалиме готовится к срочной реставрации. Сооружение разрушается от сырости. Нужно как можно скорее укрепить фундамент. Об этом договорились главы Католической, Православной и Армянской церквей.

Восстановительные работы доверят итальянским реставраторам. Не исключено, что в ходе работ будут найдены неизвестные ранее артефакты. По преданию, Храм Гроба Господня находится на месте, где больше двух тысяч лет назад был распят, а затем воскрес Иисус Христос.

Ремонт начнется в сентябре, при этом закрывать святыню для паломников не будут.

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