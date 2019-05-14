Видео: Лучшие и худшие плавленные сыры назвали в Роскачестве

Роскачество назвало лучший плавленый сыр, который можно купить на прилавках российских магазинов, пишет ФАН.

Специалисты исследовали по 70 показателям 20 самых распространенных торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60%. Результаты показали, что во всех образцах нет нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Не превышает допустимого уровня и содержание соли и консервантов.

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В сыре фирмы «Полевское» эксперты нашли бактерии группы кишечных палочек, поэтому рейтинг этого продукта обнулили. Ноль баллов также получили «Витако», «Невский» и «Алдес» — в их продуктах обнаружили растительные жиры, недопустимые в молочке.

Замечания Роскачества имеются к сырам «Веселый молочник», «Чуйский», «Переяславль» и «Невский». Их производители не выдерживают жирность продукции в границах, указанных в маркировке.

Высший балл получил сыр марки «Б. Ю. Александров», далее с небольшим отрывом идут «Веселый молочник» и Hochland. Замкнули пятерку лучших «Авида» и «Сыробогатов». В ТОП-10 также попали Viola, «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат».

Ранее 5-tv.ru публиковал о лучших марках кефира по версии Роскачества.