Видео: Лучшие и худшие плавленные сыры назвали в Роскачестве

, 11:07 Видео 153

Специалисты национальной системы мониторинга качества проверили всех производителей, чья продукция представлена на прилавках магазинов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Роскачество назвало лучший плавленый сыр, который можно купить на прилавках российских магазинов, пишет ФАН.

Специалисты исследовали по 70 показателям 20 самых распространенных торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60%. Результаты показали, что во всех образцах нет нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Не превышает допустимого уровня и содержание соли и консервантов.

Гороскоп на 14 мая: Львы, корона потолок не царапает, правда?

В сыре фирмы «Полевское» эксперты нашли бактерии группы кишечных палочек, поэтому рейтинг этого продукта обнулили. Ноль баллов также получили «Витако», «Невский» и «Алдес» — в их продуктах обнаружили растительные жиры, недопустимые в молочке.

Замечания Роскачества имеются к сырам «Веселый молочник», «Чуйский», «Переяславль» и «Невский». Их производители не выдерживают жирность продукции в границах, указанных в маркировке.

Высший балл получил сыр марки «Б. Ю. Александров», далее с небольшим отрывом идут «Веселый молочник» и Hochland. Замкнули пятерку лучших «Авида» и «Сыробогатов». В ТОП-10 также попали Viola, «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат».

Ранее 5-tv.ru публиковал о лучших марках кефира по версии Роскачества.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:27
Самолет, летевший из Москвы в Милан, экстренно возвращается во «Внуково»
12:17
Трехлетнюю девочку придавил упавший в магазине холодильник — видео
12:10
Дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака
11:55
«По пояс в горячей воде»: мужчина провалился в яму, провожая ребенка в детсад
11:48
Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком
11:39
Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов в Тихом океане
11:28
«Тамагочи» возвращается! Виртуальный питомец из 90-х скоро появится в магазинах
11:16
«Устала Ира» — 40-летняя актриса Пегова удивила подписчиков слишком натуральным фото
11:07
Видео: Лучшие и худшие плавленные сыры назвали в Роскачестве
10:55
Макеева показала видео из постели с двумя роскошными котами
10:46
Новые правила покупки ж/д билетов на новорожденных начали действовать в России
10:41
Пластик — отдельно! Новая система обращения с мусором заработала в Ленобласти
10:28
Стеша Маликова в блузке с откровенным декольте разозлила подписчиков — фото
10:16
Депутат Рады предостерег Зеленского от разрыва с Россией
10:07
Любовь и лебеди: Кто убил самку птицы под Петербургом, и что теперь будет с ее потомством
9:55
Видео: Тарзан в красных стрингах прилег на тело полуголой женщины
9:46
Эксперты ВОЗ назвали главную причину детского ожирения
9:36
«Мужчина — это поступки?»: Бузова с шикарным букетом заинтриговала подписчиков
9:27
Оружие на опережение: Путин поставил новые задачи перед ОПК
9:15
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама