Мужчина, повиснув на седьмом этаже, вытащил детей из горящей квартиры в Приморье

История чудесного спасения. В приморском городе Фокино местный житель, рискуя жизнью, спас из огня двух детей.

Пожар в квартире на шестом этаже вспыхнул рано утром. Внутри находились две девочки. Огонь отрезал им выход на площадку. Дымом заволокло весь подъезд. Не дожидаясь приезда спасателей на помощь бросился сосед. Повиснув на уровне седьмого этажа, он одной рукой вытянул из окна пылающей квартиры испуганных детей. На земле очевидцы уже растянули одеяло. К счастью, оно не пригодились.

Известно, что герой недавно вернулся из армии. Он спортсмен. Сейчас в краевом МЧС решается вопрос о его поощрении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о героическом поступке женщины на Алтае. Мать выскочила на перерез большегрузу, чтобы спасти своих детей.