Тюремные условия: в Красноярске клумбы закрыли решеткой

В Красноярске коммунальщики решили заняться вопросами безопасности. Только не людей. Они нашли весьма оригинальный способ, как защитить городские клумбы от вандалов. Закрыли цветы металлической решеткой. Горожане таким решением оказались явно не довольны.

«Как-то немного дико смотреть на цветы сквозь решетки», — возмущаются жители.

Несмотря на многочисленные просьбы горожан, объявить цветам амнистию сотрудники садово-паркового хозяйства не спешат. По их мнению тюремные условия красоте — не помеха, а только гарантия безопасности.

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