Тюремные условия: в Красноярске клумбы закрыли решеткой

, 13:55 Эфирная новость 48

Таким образом местные коммунальщики решили защитить живые растения от вандалов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

В Красноярске коммунальщики решили заняться вопросами безопасности. Только не людей. Они нашли весьма оригинальный способ, как защитить городские клумбы от вандалов. Закрыли цветы металлической решеткой. Горожане таким решением оказались явно не довольны.

«Как-то немного дико смотреть на цветы сквозь решетки», — возмущаются жители.

Несмотря на многочисленные просьбы горожан, объявить цветам амнистию сотрудники садово-паркового хозяйства не спешат. По их мнению тюремные условия красоте — не помеха, а только гарантия безопасности.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как москвичам в городском весеннем субботнике помогали «темные силы».

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

14:28
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд — видео
14:14
Конформист: избранный президент Литвы рассказал о развитии отношений с Россией
14:04
Дочь Джона Траволты выросла копией отца — видео
13:55
Тюремные условия: в Красноярске клумбы закрыли решеткой
13:43
Алина Загитова в Японии откатала «Кармен» под живую музыку — видео
13:30
Политическая рокировка? Президент Австрии отправил в отставку Себастьяна Курца
13:22
«Опять идем в наряд»: группа «Чайф» песней поздравила пограничников — видео
13:10
Экипажам самолетов разрешат применение спецсредств против авиадебоширов
12:51
«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом
12:40
Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН
12:27
«Ничего сверхъестественного»: PR-директор Началовой о ее способностях — фото
12:13
Россия за девять лет потеряла 35 миллиардов рублей из-за аварийных пусков ракет
12:04
Школьник с топором напал на шестиклассницу в Саратовской области
11:44
Летевший в Москву Boeing 737-700 экстренно приземлился в Иркутске
11:42
Мать актрисы театра Романа Виктюка стала жертвой мошенников
11:29
WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим
11:17
Спецназ отработал новую тактику штурма захваченного самолета
11:04
Пакет с мертвым младенцем нашли в Петербурге
10:55
Ксения Собчак предрекла духу войны бессмертие
10:41
Мужчина, повиснув на седьмом этаже, вытащил детей из горящей квартиры в Приморье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама