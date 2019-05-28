«Городок мечты»: 33 дома для многодетных семей не могут сдать на Кубани

В Краснодарском крае жители одной из станиц годами не могут решить «квартирный вопрос». Под Анапой уже давно должен был появиться «городок мечты» для многодетных семей.

Местные власти с гордостью отрапортовали: все включено — заезжай и живи. Но по факту «новоселы» получили участки в чистом поле — без электричества, газа, водопровода.

В 2014 году 33 многодетные семьи получили землю под личное пользование по федеральной программе. К сегодняшнему дню только на шести участках появились фундаменты и еще на двух — стены. Хотя земли, которые выделяются многодетным семьям должны быть по закону обеспечены инженерной инфраструктурой.

Между тем чиновники посоветовали не драматизировать ситуацию. Надежда Алешкина разбиралась, почему время идет, а дома так и не появляются.

Видео: Какая погода ждет россиян летом 2019 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жители одного из жилых домов Владивостока, спустя восемь лет узнали, что стали незаконными жильцами в своих же собственных квартирах.