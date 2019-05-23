Купили квартиру, снесли квартиру. Во Владивостоке на улицу хотят выгнать 25 семей

Во Владивостоке несколько десятков семей стали незаконными жильцами в своих же собственных квартирах. Люди купили жилье в новостройке восемь лет назад. И только сейчас выяснилось, что мансарда в доме возведена самовольно. Все квартиры на чердаке — под снос.

В сложной ситуации оказались 25 семей. ТСЖ подало в них суд, который встал на сторону товарищества. Что теперь будут делать обманутые жильцы — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что законопроект о компенсациях по ипотеке для многодетных семей внесен в Госдуму.