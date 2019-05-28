Конформист: избранный президент Литвы рассказал о развитии отношений с Россией

, 14:14 Видео 41

Выступавший против «жесткой риторики» с РФ Гитанас Науседа после избрания на пост главы страны резко перешел на противоположную геополитическую сторону.

Фото: www.globallookpress.com

Ветер перемен задул после президентских выборов в Литве. Недавно избранный на должность главы государства Гитанас Науседа во вторник, 28 мая, заявил, что не намерен отказываться от антироссийской риторики, сообщает ФАН.

А ведь еще недавно, выдвигавшийся в качестве независимого кандидата, избранный президент заявлял, что он против нее и считает правильным вести переговоры на спорные темы.

Объясняя свои конформистские заявления, Науседа отметил, что улучшение отношений с Москвой может быть расценено, как «предательство своих партнеров на Украине». При этом он рассматривает для себя важность улучшения отношений с Белоруссией и укрепление с Латвией и Эстонией.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Таких же принципов конформизма придерживается и недавно вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский. Как сообщал ранее 5-tv.ru, пытаясь угодить всем, сначала он заявлял о необходимости переговоров с Россией, после избрания изменил риторику, а потом и вовсе отправился в рабочую поездку на линию разграничения в Донбассе.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

14:28
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд — видео
14:14
Конформист: избранный президент Литвы рассказал о развитии отношений с Россией
14:04
Дочь Джона Траволты выросла копией отца — видео
13:55
Тюремные условия: в Красноярске клумбы закрыли решеткой
13:43
Алина Загитова в Японии откатала «Кармен» под живую музыку — видео
13:30
Политическая рокировка? Президент Австрии отправил в отставку Себастьяна Курца
13:22
«Опять идем в наряд»: группа «Чайф» песней поздравила пограничников — видео
13:10
Экипажам самолетов разрешат применение спецсредств против авиадебоширов
12:51
«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом
12:40
Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН
12:27
«Ничего сверхъестественного»: PR-директор Началовой о ее способностях — фото
12:13
Россия за девять лет потеряла 35 миллиардов рублей из-за аварийных пусков ракет
12:04
Школьник с топором напал на шестиклассницу в Саратовской области
11:44
Летевший в Москву Boeing 737-700 экстренно приземлился в Иркутске
11:42
Мать актрисы театра Романа Виктюка стала жертвой мошенников
11:29
WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим
11:17
Спецназ отработал новую тактику штурма захваченного самолета
11:04
Пакет с мертвым младенцем нашли в Петербурге
10:55
Ксения Собчак предрекла духу войны бессмертие
10:41
Мужчина, повиснув на седьмом этаже, вытащил детей из горящей квартиры в Приморье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама