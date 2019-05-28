Конформист: избранный президент Литвы рассказал о развитии отношений с Россией

Ветер перемен задул после президентских выборов в Литве. Недавно избранный на должность главы государства Гитанас Науседа во вторник, 28 мая, заявил, что не намерен отказываться от антироссийской риторики, сообщает ФАН.

А ведь еще недавно, выдвигавшийся в качестве независимого кандидата, избранный президент заявлял, что он против нее и считает правильным вести переговоры на спорные темы.

Объясняя свои конформистские заявления, Науседа отметил, что улучшение отношений с Москвой может быть расценено, как «предательство своих партнеров на Украине». При этом он рассматривает для себя важность улучшения отношений с Белоруссией и укрепление с Латвией и Эстонией.

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Таких же принципов конформизма придерживается и недавно вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский. Как сообщал ранее 5-tv.ru, пытаясь угодить всем, сначала он заявлял о необходимости переговоров с Россией, после избрания изменил риторику, а потом и вовсе отправился в рабочую поездку на линию разграничения в Донбассе.