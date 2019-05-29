Снимки подлодки ВВС США San Francisco после столкновения с подводной горой опубликованы в сети, сообщает «Русское оружие». Американская субмарина в январе 2015 года потерпела аварию в Тихом океане в 364 милях к юго-востоку от острова Гуам.

Подводная лодка, находясь на глубине 160 метров, на полном ходу врезалась в естественное препятствие, которое не было обозначено на картах. Ущерб, нанесенный судну в результате ЧП, был серьезным — носовые балластные цистерны оказались повреждены, вследствие чего раненому экипажу пришлось в буквальном смысле сражаться за жизнь и за то, чтобы лодка обрела положительную плавучесть.

Команда субмарины смогла поднять ее на поверхность и подать сигнал бедствия. Когда подлодка была отбуксирована в док, при детальном обследовании были еще выявлены повреждения сонара. Отмечается, что прочный корпус не был пробит, также не пострадал и реакторный отсек.

В результате происшествия погиб помощник машиниста, 98 из 110 членов команды получили травмы.

После проведенного восстановительного ремонта корабль вновь вошел в строй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно морское».