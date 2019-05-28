Мошенники атакуют пользователей Android фальшивыми пропущенными вызовами. Об этом рассказали эксперты по компьютерной безопасности. Таким образом злоумышленники при помощи функций API Notifications и Push браузера Google Chrome скрывают свою активность, сообщает iGuides.ru.

Как правило при проведении так называемой фишинговой атаки применяется «наживка» в виде сообщения о выигрыше ценного приза.

Эксперты подчеркнули, что подобного рода уведомления поступают лишь в том случае, если пользователь сам дал на это добро на сомнительном ресурсе. В настоящий момент фэйковые уведомления рассылаются с доменов:

consumertestconnect.com;

foundmoneyguide.com;

getitfree-samples.com

click4riches.info;

yousweeps.com.

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Специалисты по безопасности отметили, что похожие атаки могут быть направлены и на пользователей настольных гаджетов.

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