После появления публичных USB-зарядок в аэропортах жизнь пассажиров стала намного проще. Сейчас, ожидая рейс, можно в полной мере использовать смартфон, не переживая за расход батареи. Но теперь есть опасность стать жертвой киберпреступников. Специалисты рекомендуют взвесить все за и против USB-зарядок в общественных местах прежде, чем ими пользоваться.

Как отмечает издание Forbes, USB-порт стал новым распространителем вредоносных программ. Мошенники способны модифицировать USB-подключение с помощью провода с чипом, внутри которого встроено вредоносное программное обеспечение.

Подключаясь к общедоступным USB-портам, пассажиры рискуют скачать вирус на свое устройство и предоставить к нему доступ киберпреступникам.

«Подключение к общедоступному USB-порту — это все равно что найти зубную щетку на обочине дороги и засунуть ее себе в рот», — отметил вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security.

Поэтому перед тем, как подключиться к USB-зарядкам в публичных местах, эксперты рекомендуют взвесить риски. А еще лучше — купить пауэрбанк.

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