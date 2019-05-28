Стало известно, какую страну первой посетит Зеленский в качестве президента

Действующий президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность приступил к составлению графика иностранных визитов. Как сообщает Укринформ, первой страной, которую планирует посетить глава Незалежной, будет Германия.

Однако точная дата поездки пока не известна.

«Германия, безусловно, будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем, их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают», — сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на Донбасс. Новый украинский лидер осмотрел позиции ВСУ в Луганской области.