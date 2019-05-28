Литва потребует пересмотреть результаты «Евровидения-2019»

Литва потребует пересмотреть результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Как отметил генеральный продюсер LRT (литовского общественного вещателя — Прим. ред.) Аудрюс Гиржадас, компания намерена подать заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с просьбой разъяснить ситуацию с учетом голосов зрителей из Италии.

Литовскому исполнителю Юриюсу Векленко не хватило всего одного балла, чтобы пройти в финал музыкальных состязаний. Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем, доказывают, что певец получил от итальянских зрителей на один балл больше, но это почему-то не учли.

«Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — цитирует Гиржадаса ФАН.

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Сам певец Векленко отметил, что не видит смысла пересматривать голоса и лишать финалистов их мест в рейтинговой таблице.

Ранее организаторы «Евровидения-2019» рассказали об ошибке при подсчете баллов.