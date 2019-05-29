Глава Центробанка заявила о необходимости развития финансовых технологий в селах

Все граждане России должны иметь равный доступ к банковским услугам, независимо от того, где они проживают: в городе, в деревне или в даже в труднодоступной горной местности. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, выступая на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме. Недопустимо, чтобы банки просто уходили из сел, заявляя, что содержать там офисы и банкоматы нерентабельно, отметила глава ЦБ.

«В перспективе решение проблемы лежит в сфере новых технологий. Поэтому мы развиваем и биометрию, и дистанционные услуги, и систему быстрых платежей, и маркетплейсы. Все это позволит людям комфортно пользоваться возможностями финансового рынка, независимо: есть офис, нет офиса. Но для этого, конечно, нужен доступ в интернет», — подчеркнула председатель Центрального банка РФ.

Как отметила Набиуллина, наличные сейчас можно получить и во многих деревенских магазинах, где кассы фактически выполняют функции банкоматов. Также на заседании обсудили развитие ипотеки на селе. Депутаты отметили: чтобы у людей появилась реальная возможность взять кредит на квартиру, нужно снизить первоначальный взнос для деревенских жителей. Глава ЦБ эту идею поддержала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмены призывают покупателей отказаться от банковских карт в пользу наличных.