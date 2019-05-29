Татьяна Брухунова, которую многие называют возлюбленной Евгения Петросяна, записала обращение к подписчикам, лежа в ванной. Как сообщает сайт KP.RU, на видео она плещется в воде и рассуждает о том, что мотивация нужна только ленивым людям.

«По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать и ищут себе какое-то оправдание», — так Брухунова расценила мотивацию.

По словам Татьяны, для нее жизнь — это движение, и она не ищет никакой мотивации извне и подписчикам не советует. Также она предложила фолловерам жить полной жизнью и получать от этого удовольствие.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Петросяна решили, что Брухунова беременна.