Историческая сенсация — иначе не скажешь. В Выборге нашли архивы Свирского лагеря. В 30-е годы прошлого века там находились более сорока тысяч репрессированных. В основном священнослужители, интеллигенция.

Историки до сих пор спорят, можно ли считать это место концлагерем, ведь там не было прямой цели уничтожать людей. Но они умирали. От голода, от запредельного, каторжного труда, от нечеловеческих условий!

И все это прежде удавалось замалчивать, списывать на вымысел. Дмитрий Зименкин одним из первых увидел доказательства — это страшно, но это было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше появились комиксы о концлагере.