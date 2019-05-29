Лидер Rammstein признался в любви на русском языке в новом клипе

Уже второй клип к новой пластинке культовой группы Rammstein рискует оказаться в центре скандала. На этот раз немецкие музыканты к песне Ausländer создали сюжет, намекающий на секс-туризм.

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Группа мужчин арийской внешности в исполнении самих участников группы добирается на лодке на неизведанный доселе остров, населенный темнокожими аборигенами. Экзотические местные жители с радостью встречают гостей и оказывают им всяческие почести. Женщины, которые согласно своим традициям, все до одной ходят топлесс, ухаживают за иноземными пришельцами, носят их на носилках, кормят.

В ответ гости якобы обучают местных детишек иностранным языкам. Кстати, в песне два раза повторяется фраза «Я тъебя лъюблю» с характерным иностранным акцентом.

Спустя некоторое время, белые мужчины покидают остров на лодке, а на берегу их провожают местные жительницы, на руках у которых голубоглазые и светловолосые малыши.

Впрочем, одному из вояжеров сбежать от любвеобильных красавиц так и не удалось и впоследствии он становится местным вожаком.

Юристам группы Rammstein следует всерьез подготовиться к атакам правозащитников всевозможных мастей, ведь в этом видеоряде можно разглядеть и принижение достоинства темнокожих, и оскорбление чувств верующих, и насмешки над феминизмом и многое другое.

Ранее клип Rammstein на песню Deutschland к этому же альбому, название которого еще не обнародовано, вызвал скандал в Германии. В нем немецкие музыканты предстали в образе узников концлагеря.