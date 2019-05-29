ТОП-10 странных правил жизни британской королевской семьи

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Издание Express опубликовало список многовековых традиций и привычек, которым должны следовать королевские особы.

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Издание Express опубликовало список многовековых традиций и привычек, которых должны придерживаться члены британской королевской семьи. Из всего перечня журналисты составили ТОП-10 самых странных правил жизни монарших особ.

  1. Если Королева встает, все должны последовать за ней и подняться. Прием пищи заканчивается одновременно с Ее Величеством.
  2. Наследники семьи путешествуют отдельно. Данное правило действует, чтобы сохранить линию престолонаследия Великобритании — двум претендентам на трон не позволяется находиться в поездке вместе. Несмотря на это, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение нарушить давнюю традицию и путешествовать со своими детьми. Когда их старшему сыну Джорджу исполнится 12 лет, он должен начать ездить отдельно от своего отца. Именно по этой причине принц Уильям не путешествует совместно с принцем Чарльзом.
  3. После шести часов вечера шляпы требуется заменить на тиары.

Согласно традиции, после 18.00 дамы должны сменить шляпы на тиары для выхода на публичные мероприятия. Издание отмечает, что этот обычай имеет под собой историю. У замужних женщин это подчеркивало их статус. Джентльмены понимали, что с такой дамой в отношения лучше не вступать.

  1. Предложения о браке требуют разрешения Ее Величества.

Согласно закону о королевских браках 1772 года, любые потомки монаршей семьи должны получить одобрение, прежде чем сделать предложение. Королева одобрила все браки своих детей и внуков — от принца Эндрю и Ферги до принца Чарльза Диане и Камилле Паркер Боулз. Аналогично Ее Величество согласилась на предложение принца Уильяма Кейт Миддлтон и принца Гарри Меган Маркл.

  1. В свадебные букеты обязательно должен быть включен мирт.

Королевский свадебный обычай, когда невесты кладут в букет хотя бы одну веточку мирта, уходит корнями к принцессе Виктории. Растение символизирует надежду и любовь.

  1. Королева надевает яркие цветные одежды.

На королевских мероприятиях Ее величество всегда одета в яркие цвета. Это не ее личное предпочтение, так велит протокол. Помимо этого, яркость одежды позволяет быстро выделить Королеву из толпы. В путешествиях все члены королевской семьи должны иметь с собой комплект одежды черного цвета на случай внезапного траура.

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  1. Свадебные наряды требуют одобрения Королевы.

Королевские невесты, несмотря на свои предпочтения, должны согласовать с Ее Величеством дизайн и эстетическую составляющую свадебного наряда. Причем это не железное правило, а всего лишь признак хорошего тона.

  1. Ограничения в еде.

В еде запрещены моллюски из-за риска пищевого отравления и аллергических реакций. Плюс ко всему, Королева не особо любит чеснок, поэтому он исключен из ингредиентов всех блюд.

  1. Особый способ пить чай.

Королева пьет заваренный для нее листовой чай только из фарфоровой чашки.

  1. Игра «Монополия» запрещена.

Это настольная «забава» считается чрезмерно порочной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл.

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