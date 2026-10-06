Смертельный разряд: «королева родео» погибла от удара молнии в Бразилии
Девушка погибла на глазах племянницы.
Фото: Instagram*
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
От удара молнии погибла 22-летняя модель из Бразилии Ана Феррейра
В Бразилии 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео», погибла от удара молнии. Об этом сообщает CNN Brasil.
Трагедия произошла 3 октября во дворе дома. Ана Беатрис находилась там вместе с пятилетней племянницей, пока семья готовилась к обеду. В этот момент девушку ударила молния.
«Неудивительно, что все произошло с ней, когда она заботилась о своей племяннице, делала то, что ей нравилось больше всего, проявляла любовь через что-то простое», — рассказал ее брат Сезар Аугусто.
После удара девушку доставили в больницу живой, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Ана была одной из лучших людей, которых я знал», — добавил брат.
Девушка училась на физиотерапевта в Университете Унопар. Учебу она совмещала с заботой о семье и пятилетнем сыне Луисе Энрике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на греческом острове Родос 58-летняя туристка погибла от удара молнии. Женщина отдыхала с мужем в поселке Лордос, когда во время грозы в нее попал разряд. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти туристку не удалось.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
84%
Нашли ошибку?