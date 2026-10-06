Смертельный разряд: «королева родео» погибла от удара молнии в Бразилии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Девушка погибла на глазах племянницы.

Кто из знаменитостей погиб от удара молнии

Фото: Instagram*

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От удара молнии погибла 22-летняя модель из Бразилии Ана Феррейра

В Бразилии 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео», погибла от удара молнии. Об этом сообщает CNN Brasil.

Трагедия произошла 3 октября во дворе дома. Ана Беатрис находилась там вместе с пятилетней племянницей, пока семья готовилась к обеду. В этот момент девушку ударила молния.

«Неудивительно, что все произошло с ней, когда она заботилась о своей племяннице, делала то, что ей нравилось больше всего, проявляла любовь через что-то простое», — рассказал ее брат Сезар Аугусто.

После удара девушку доставили в больницу живой, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Ана была одной из лучших людей, которых я знал», — добавил брат.

Девушка училась на физиотерапевта в Университете Унопар. Учебу она совмещала с заботой о семье и пятилетнем сыне Луисе Энрике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на греческом острове Родос 58-летняя туристка погибла от удара молнии. Женщина отдыхала с мужем в поселке Лордос, когда во время грозы в нее попал разряд. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти туристку не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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