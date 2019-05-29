Высший пилотаж: Как единственная в Росгвардии девушка-пилот осуществила свою мечту

, 9:57 Эфирная новость 55

Анастасия Апасейкина не побоялась жесткой конкуренции с мужчинами.

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Фото, видео: Пятый канал

Раскрасить небо фигурами высшего пилотажа решила единственная в Росгвардии девушка-пилот. Анастасия Апасейкина не побоялась жесткой конкуренции с мужчинами: оторвалась от азов экономики, чтобы взмыть в небо.

Теперь она с легкостью «щелкает» летные карты, выстраивает сложные маршруты и окружает заботой многотонного «питомца».

Ведь вертолет тоже ласку любит.

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Помимо работы есть у Анастасии еще одно увлечение: астрономия, вечерами девушка любит смотреть на звезды.

О мечтах романтичной девушки с задатками воздушного аса, узнавал Равиль Мукменов.

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