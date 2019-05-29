Высший пилотаж: Как единственная в Росгвардии девушка-пилот осуществила свою мечту

Раскрасить небо фигурами высшего пилотажа решила единственная в Росгвардии девушка-пилот. Анастасия Апасейкина не побоялась жесткой конкуренции с мужчинами: оторвалась от азов экономики, чтобы взмыть в небо.

Теперь она с легкостью «щелкает» летные карты, выстраивает сложные маршруты и окружает заботой многотонного «питомца».

Ведь вертолет тоже ласку любит.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Помимо работы есть у Анастасии еще одно увлечение: астрономия, вечерами девушка любит смотреть на звезды.

О мечтах романтичной девушки с задатками воздушного аса, узнавал Равиль Мукменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще 20 истребителей Су-35С пополнят ряды ВКС РФ до конца 2020 года.