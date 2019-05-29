Водитель пассажирского автобуса в Петербурге с кулаками набросился на школьника якобы из-за забытого им проездного. Об инциденте стало известно после того, как очевидец произошедшего — подруга молодого человека — выложила в сеть видео потасовки.

На кадрах видно, как водитель наносит подростку удары кулаком в область головы. Дерущихся тщетно пытается разнять девушка и очевидцы.

«Вот, что будет со школьником, который забыл проездной! Мой друг забыл с собой карточку и вежливо попросил кондуктора разрешить ему проехать несколько остановок, на что та решила остановить автобус и выгнать его!», — пишет подруга парня.

Девушка пояснила, когда они вышли из автобуса на остановке, водитель выскочил из кабины и принялся избивать юного безбилетника.

«Я думала, что за неоплаченный проезд полагается штраф 500 рублей, однако правила изменились… Теперь ты получаешь по голове удары», — негодует подруга «зайца».

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» журналистам телеканала «78» сообщили, что школьник сам спровоцировал драку с водителем автобуса. По словам работников предприятия, компания из пяти человек вела себя грубо в салоне транспортного средства и нецензурно выражалась. В результате чего у одного из подростков возник конфликт с пассажиром, и кондуктор предупредила об этом водителя.

Когда мужчина вышел из кабины, чтобы убедиться в том, что компания покинула салон автобуса, парень ударил его, первым начав драку. Известно, что «Пассажиравтотранс» сейчас проводит внутреннюю проверку.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи.