Михаил Саакашвили вернулся в Киев в среду, 29 мая. Накануне Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко, лишивший экс-главу Одесской областной администрации украинского гражданства и Саакашвили смог вылететь в Незалежную.

Бывший президент Грузии приземлился в столичном аэропорту «Борисполь» и сходу заявил, что украинский народ его любит, а пограничники соскучились.

«Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало» , — цитирует Саакашвили РИА Новости.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом Петра Порошенко от 26 июля 2017 года. Официальная мотивировка была такова: экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в анкете, которую подавал при получении украинского паспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возвращающийся на Украину Саакашвили отказался от «съедобного» галстука.