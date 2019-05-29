Михаил Саакашвили прилетел в Киев — видео

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Экс-глава Одесской областной администрации вернулся в Незалежную и заявил, что народ его любит.

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Фото, видео: Пятый канал

Михаил Саакашвили вернулся в Киев в среду, 29 мая. Накануне Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко, лишивший экс-главу Одесской областной администрации украинского гражданства и Саакашвили смог вылететь в Незалежную.

Бывший президент Грузии приземлился в столичном аэропорту «Борисполь» и сходу заявил, что украинский народ его любит, а пограничники соскучились.

«Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом Петра Порошенко от 26 июля 2017 года. Официальная мотивировка была такова: экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в анкете, которую подавал при получении украинского паспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возвращающийся на Украину Саакашвили отказался от «съедобного» галстука.

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