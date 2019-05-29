Возвращающийся на Украину Саакашвили отказался от «съедобного» галстука

, 18:03 Эксклюзивное интервью 125

Привычка «пожевывать» деталь мужского костюма у экс-президента Грузии появилась в августе 2008 года, когда возглавляемая им грузинская армия напала на Южную Осетию.

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Фото, видео: Instagram @saakashvilim

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили возвращается в Незалежную. В аэропорту Варшавы, пребывая в хорошем расположении духа, Мишико согласился дать первое за долгое время интервью российским журналистам. На вопрос корреспондента «МИЦ» Известия» о том, почему его так тянет на Украину, политик заявил:

«Я столько лет прожил на Украине, сколько нет еще вам, милая девушка, вся душа вложена в эту страну».

По его словам, диалог и налаживание добрососедских отношений между Россией и Украиной возможны после того, как «украинцы почувствуют уважение к себе»:

«Украинский народ найдет возможность наладить хорошие отношения со всеми соседями, потому что это дружественный народ».

Саакашвили, после принуждения Грузии к миру в августе 2008 года, запомнился всему миру «поеданием» своего алого галстука. Перед тем, как Мишико заново войдет в политическую реку, корреспондент «Известий» решил подарить ему «съедобный» атрибут. 

«Очень смешно. Это с „Новичком“ или без?» — попытался отшутиться политик.

Подарок принять Саакашвили отказался, но шутку оценил.

В ближайшее время самолет с Михаилом Саакашвили должен приземлиться в киевском аэропорту «Борисполь», где, по словам Мишико, его должны встречать «хорошие люди», которые «дождались».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул скандальному политику гражданство Незалежной. Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области настолько растрогался, что заявил о руке судьбы в его появлении на Украине.

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