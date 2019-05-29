Пятый канал завоевал 16 наград конкурса «МедиаБренд»

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Первое место конкурса дважды завоевал сериал «Барс», «золото» также у телепроекта «Стражи Отчизны».

Фото: www.globallookpress.com

Пятый канал завоевал 16 наград престижного конкурса «МедиаБренд». Церемония награждения Седьмого «Медиабренда» прошла в Москве на площадке Digital October 29 мая.

Пятый канал был представлен в 23 номинациях 27 работами в категориях «Видеоролики», «Дизайн», а также «Внеэфирный промоушен и digital-продвижение».

Торжественной церемонии награждения предшествовала XI ежегодная конференция «МедиаБренд», которую провели член организационного комитета Европейского Promax Олег Трояновский и директор Promax Europe Лестер Мордю.

В итоге, Пятый канал завоевал главный приз в номинациях «Лучший проморолик российского фильма и сериала» («Барс») и «Лучшая режиссерская работа» («Барс»). В «Барсе» на российский манер рассказана детективная история о союзе писателя Александра Барса и следователя Марии Королевой.

Пятый канал

Кроме того, «золото» у сериала «Стражи Отчизны», который рассказывает о русских секретных агентах со стертой памятью. «Стражи» стали лучшими в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR».

Пятый канал

Два «серебра» завоевали «Стражи Отчизны» в номинациях «Лучшее интернет-продвижение» и «Лучший дизайн интернет-проекта». Сериал «Барс» стал вторым в номинации «Лучший съемочный ролик». «Марафон добра» на Пятом также взял серебро в категории «Лучший социальный ролик».

Пятый канал

Кроме того, Пятый канал взял «бронзу» в номинации «Лучшая промокампания программы и спецсобытия» («Известия»), «Лучшие титры кино и сериала» («Стражи Отчизны»), «Лучший брендинг» («Редизайн ПРОМО»), «Лучший дизайн логотипа» («Известия»), «Лучший копирайт» («Легендарное телевидение»), в номинации «Проморолик документальной программы» («Известия»), «Лучший проморолик специального события» («Ленинградский День Победы»).

Пятый канал

Сериал «Барс» взял третье место в номинации «Лучшая операторская работа», а «Ленинградский День Победы» — в номинации «Круто за копейки», которую дают за наилучшую малобюджетную рекламу проекта.

Пятый канал

Итого, Пятый канал завоевал три «золота», четыре «серебра» и девять третьих мест.

Кроме того, коллеги Пятого канала по МИЦ «Известия» также были отмечены высокими наградами престижного конкурса «МедиаБренд». Так, телеканал РЕН ТВ взял первое место в номинациях «Лучшая промокампания фильма» («Чужие»), «Лучшая промокампания программы и спецсобытия» («Сезон блокбастеров»), «Лучшее использование звука» («ХХХ»). Второе место в категории «Круто за копейки», «Лучшая операторская работа», «Лучший оригинальный сандтрек» (Блокбастер. Скоро), «Лучший проморолик российского фильма и сериала» («СМЕРШ»), «Самое смешное промо» («Чужой»).

Телеканал «78» завоевал «золото» в номинации «Лучший дизайн регионального ТВ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проект «Марафон добра» на Пятом получил высокую оценку форума «Лучшие социальные проекты России».

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