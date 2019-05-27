Проект «Марафон добра» на Пятом получил высокую оценку форума «Лучшие социальные проекты России»

Имена тех, кто первыми приходят на помощь, спасают детские жизни и помогают обрести семью, теперь звучат на всю страну. В России назвали лучшие социальные проекты, в том числе в категории СМИ. И Пятый канал — в числе лауреатов форума.

Уникальный для российского телевидения проект «Марафон добра» подарил тяжело-больным детям надежду на счастье. И все это при поддержке тысяч зрителей Пятого канала! Большое вам спасибо!

О том, как выглядит добро — Руслан Смыков.

В этом зале, пожалуй, максимальная концентрация добра. Здесь только те, кто без оглядки на коммерческую выгоду, занимается самым главным — развитием по-настоящему нужных людям проектов.

«Искренне я убеждена, что это интереснее, чем-то, что делают компании каждый день в своей коммерческой деятельности. Потому что социальная (тема — Прим.ред.), она очень объединяющая, она очень глубокая, она ведет какой-то глубокий заряд», — говорит организатор форума «Лучшие социальные проекты России» Анна Рудакова.

Больше трехсот российских и международных компаний и брендов. Образовательные, культурные, медицинские, благотворительные программы. Пятый канал признан лидером среди самых социально ответственных.

Телерадиокомпания «Петербург Пятый канал», проект «Марафон добра» на Пятом получил высокую оценку!

Это — уникальный для российского телевидения проект. Накануне Дня защиты детей Пятый канал объявил старт «Марафона добра». В течение недели, каждый день мы рассказывали и показывали вам истории детей, которым требовалась срочная и очень дорогостоящая медицинская помощь. Проект поддержали многие звезды кино, сцены и телевидения. Но главное, откликнулись вы — зрители.

«За неделю мы собрали несколько десятков миллионов рублей для детей. Все герои, которые участвовали в марафоне, они успешно прооперированы. И все сегодня прекрасно себя чувствуют. То есть у них появилась перспектива в жизни», — рассказывает замдиректора Дирекции программ и маркетинга «Пятого канала» Марина Фоменко.

Артем Шафиков. Врачи нашли у него остеосаркому — злокачественную опухоль в кости ноги. Он навсегда мог остаться инвалидом.

«Да, сказали, что ампутация. Я — категорически нет! Ну, не могу я: десять лет жил с ногой. И тут, сами представьте, что раз, я проснусь — и… вы понимаете», — рассказывал тогда в интервью Артем.

Это вы помогли собрать деньги на специальный эндопротез, который полностью заместил больную кость. Сейчас Артем проходит реабилитацию.

Дима Чернышенко. Год назад он ждал операцию по пересадке почки. Чтобы она состоялась, нужны были препараты из списка самых дорогих в мире.

«Мы с мамой заснем, маме сделают надрез, мне тоже. Удалят мою почку, а мамину поставят — мне», — рассказывал в интервью Дима.

«Ты за маму переживаешь?»

«Да!»

Операция прошла успешно. И прогнозы для Димы очень хорошие.

Вот такое вот практически крыло надежды. Эту награду Пятый канал по праву делит вместе со своими зрителями. С более чем тремястами тысячами человек, чьи сердца объединились, чтобы благодарные семьи услышали долгожданное: «Ваш ребенок здоров».

«Марафон добра» стал еще и своего рода продолжением уже известных всей стране акций «Дня добрых дел» и «Дня ангела». Мы вместе не только подарили надежду на жизнь тем, кто нуждался в дорогостоящей операции, а еще и помогли найти свой дом детям, оставшимся без родителей. Но главное, еще раз напомнили всем: в этом мире мы — не одни.

Каждый четверг на Пятом канале мы рассказываем о тяжело больных детях, которым требуется экстренная помощь в проекте «День добрых дел».