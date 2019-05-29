Видео: лебедь из Гатчинского заповедника заботится о птенце после смерти самки

, 23:57 Эфирная новость 48

Птенец вылупился из одного из яиц, которые погибшая самка защищала ценой своей жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Лебедь из Гатчинского заповедника, самку которого недавно растерзали собаки, стал отцом. В кладке, которую самка защищала ценой своей жизни, оставались яйца. Большую часть из них сотрудники заповедника переместили в инкубатор, но одно оставили отцу — именно этот птенец выжил и стал новым обитателем заповедника.

«Как бесят кривляния»: Поклонники раскритиковали фото Бондаренко с женой

Как сообщили в заповеднике, малыш чувствует себя хорошо. Отец не отпускает его от себя ни на шаг, учит детеныша плавать, щипать траву и чистить перья.

«Теперь они будут неразлучны около двух лет, так как погибла самка. Самец теперь будет его обогревать и ночью, и днем, а также будет учить его полету и всему остальному. Вполне вероятно, что он вырастит его в большую и красивую птицу», — сказал врач-орнитолог Михаил Голояд.

Орнитологи говорят, что такое поведение для лебедей-самцов типично, лебеди — чуткие родители. Они не только верны своей паре всю жизнь, но и заботятся о потомстве пока те не обзаведутся собственной семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасениях специалистов за жизнь лебедя. Орнитологи полагают, что овдовевшая птица может в скором времени умереть от горя.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
64.91
0.37 72.41
0.24
Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Последние новости

0:33
Посольство уточняет, были ли россияне на борту перевернувшегося судна в Будапеште
0:26
С хлебом и солью: Как и главное зачем Саакашвили вернулся на Украину — репортаж
0:26
«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы
0:05
Прогулочный катер с десятками пассажиров на борту перевернулся в Будапеште
23:57
Видео: лебедь из Гатчинского заповедника заботится о птенце после смерти самки
23:42
Видео: профессиональное выгорание официально признано заболеванием
23:27
«Как бесят кривляния»: Поклонники раскритиковали фото Бондаренко с женой
23:14
Репортаж: Итоги первой пятилетки ЕврАзЭс подвели в столице Казахстана
22:55
ФАС предостерегла представителей АЗС от слов о росте цен на бензин
22:40
Задымление произошло в вагоне поезда, направлявшегося из Петербурга в Хельсинки
22:29
Спектакль ««Легенда о Хоакине» возродили на сцене Курчатовского дома культуры
22:17
Видео: суп том-ям предлагают внести в список мирового наследия ЮНЕСКО
21:57
Видео: вечеринку со стриптизом устроили в детском саду Сургута
21:44
Информация с утраченных «серверов Порошенко» появится на черном рынке — эксперт
21:35
Видео: Сербские силовики провели жесткий рейд в Косово
21:21
Видео: Евгения Медведева похвасталась новым стилем
20:43
Пятый канал завоевал 16 наград конкурса «МедиаБренд»
20:40
Толстоганова рассказала о кризисе в семье перед рождением дочери Варвары
20:29
В Госдуме одобрили поправки, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде
20:15
«Умница из провинции»: Егор Крид рассказал, какой должна быть идеальная жена

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

Церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд» прошла в Москве. Пятый канал завоевал 16 престижных наград.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама