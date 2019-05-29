Видео: лебедь из Гатчинского заповедника заботится о птенце после смерти самки

Лебедь из Гатчинского заповедника, самку которого недавно растерзали собаки, стал отцом. В кладке, которую самка защищала ценой своей жизни, оставались яйца. Большую часть из них сотрудники заповедника переместили в инкубатор, но одно оставили отцу — именно этот птенец выжил и стал новым обитателем заповедника.

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Как сообщили в заповеднике, малыш чувствует себя хорошо. Отец не отпускает его от себя ни на шаг, учит детеныша плавать, щипать траву и чистить перья.

«Теперь они будут неразлучны около двух лет, так как погибла самка. Самец теперь будет его обогревать и ночью, и днем, а также будет учить его полету и всему остальному. Вполне вероятно, что он вырастит его в большую и красивую птицу», — сказал врач-орнитолог Михаил Голояд.

Орнитологи говорят, что такое поведение для лебедей-самцов типично, лебеди — чуткие родители. Они не только верны своей паре всю жизнь, но и заботятся о потомстве пока те не обзаведутся собственной семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасениях специалистов за жизнь лебедя. Орнитологи полагают, что овдовевшая птица может в скором времени умереть от горя.