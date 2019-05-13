«Однолюбы»: Сотрудники парка уверены — лебедь, потерявший самку, погибнет

, 19:05 Эксклюзивное видео 39

Птица, у которой вот-вот должно было появиться на свет потомство, погибла в Ленинградской области в ночь с 10 на 11 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сотрудник парка, работавший в злосчастную ночь с 10 на 11 мая, когда в Дворцовом парке Гатчины в Ленинградской области погибла самка белого лебедя, показал фото растерзанной птицы. По его словам, на умершей самке были замечены следы от укусов собак, которые набросились на несчастную птицу и загрызли ее.

Как сообщили в пресс-службе Гатчинского дворца, растерзанная птица высиживала потомство, которое должно было вот-вот появиться на свет.

Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом

Чтобы спасти детенышей, самец, оставшийся без пары, сейчас высиживает одно яйцо. Однако, по словам охранников, он долго не проживет в одиночестве и скоро погибнет вслед за самкой.

«Они же однолюбы», — объясняют свои доводы сотрудники заповедника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять яиц, оставленные самкой, перемещены в специальный инкубатор.

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