«Как бесят кривляния»: Поклонники раскритиковали фото Бондаренко с женой

, 23:27 Фото 1 358

Фанаты актера осудили его супругу Аурику Алехину за желание, как они посчитали, казаться лучше, чем она есть на самом деле.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Известный российский актер Станислав Бондаренко в глазах поклонников уже давно приобрел статус идеального семьянина. Даже Instagram прославленного артиста говорит сам за себя — в его микроблоге с трудом можно отыскать фотографии, на которых он изображен без своих домочадцев. Снимки кинозвезды с дочерью каждый раз приводят фанатов в восторг, а вот под кадрами с женой злопыхатели довольно часто оставляют негативные комментарии, критикуя ее внешность.

В среду, 29 мая, Бондаренко опубликовал очередное фото с супругой Аурикой Алехиной. На снимке актер запечатлен со своей возлюбленной в лифте. Комментаторы не удержались от комплиментов кинозвезде. Впрочем, избранницу артиста тоже не смогли обойти стороной. Они разразились резкой критикой в адрес Алехиной и отметили, что такой «красавец» мог бы себе выбрать спутницу и получше.

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По мнению пользователей, Аурика напрасно старается казаться лучше, делая пластические операции, считают юзеры. Приверженцы натуральной красоты не одобряют обесцвеченные волосы, применение пластики на лице, силиконовые губы и грудь блондинки. В результате ее внешность кажется абсолютно неестественной и становится поводом для шуток, считают подписчики.

«Как бесят эти кривляния».

«Когда ей губы дуть надоест?! Как камеру увидит, так сразу надувает, так наигранно».

«Какие кривляния! Она и неграмотная еще… бедный парень».

«Станислав на стиле, шикарен! На супруге что одето? Как будто конверт на выписку напялила», — написали фолловеры.

Instagram @st_bond

Впрочем, Бондаренко предпочитает не вступать в конфликты с поклонниками и любую критику игнорирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Бондаренко опубликовал трогательное фото с дочерью.

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