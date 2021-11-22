Как навсегда избавиться от муравьев в доме

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Карина Бернтгольц
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Обычный попкорн навсегда отвадит насекомых от вашей дачи.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Почти всем садоводам и дачникам знакома такая проблема: с первым теплом муравьи устремляются в дома в поисках пропитания, доставляя немало проблем. Существуют дорогие и опасные химикаты, которые, к тому же, не всегда помогают. Но у 5-tv.ru есть на этот случай лайфхак, доступный каждому.

Для того, чтобы отвадить муравьев от вашего жилища, понадобится обыкновенный попкорн и блендер. Измельчите попкорн до состояния порошка и посыпьте «муравьиные тропы» — насекомые через некоторое время перестанут появляться. Проще простого!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать из яичной скорлупы горшочек для рассады.

 

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