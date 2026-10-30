Мобильные группы сбивают более 100 дронов за сутки. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты действуют в Славянско-Краматорской агломерации.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Мобильные группы ВС РФ сбивают более 100 дронов ВСУ за сутки
Мобильные огневые группы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск за сутки уничтожают более ста украинских беспилотников разных типов. Об этом сообщило Минобороны России.
Военнослужащие работают в Славянско-Краматорской агломерации и противодействуют разведывательным и ударным БПЛА.
По словам командира мобильной огневой группы с позывным «Парус», среди наиболее часто встречающихся целей — беспилотники «Хорнет» американского производства, а также ударные ПД-2 и ФП-2.
«Из названных более коварным является ФП-2, потому что является носителем боевой части, там до 20 килограммов», — рассказал военнослужащий.
Основным средством поражения беспилотников в мобильных группах стали пулеметы. Для быстрого перемещения между позициями бойцы используют легкие вездеходы, которые позволяют работать в том числе в труднодоступной местности.
«Удобно в эксплуатации, в использовании минимум рассеивания при активной стрельбе. В принципе, эффективность поражения именно с пулеметом Калашникова танковым является наибольшей. Из автомата сбить реально, автоматчик может входить в расчет мобильной огневой группы», — добавил «Парус».
По данным Минобороны России, мобильные группы продолжают противодействовать беспилотникам ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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