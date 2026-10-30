«Бедная Настя»: известная блогерша назвала жизнь Костенко с Тарасовым адом

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

По ее словам, мужчина оказался настоящим абьюзером и нарциссом.

Что сказала Мурашкина про поведение Тарасова на шоу

Фото: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey

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Тема:
Ольга Бузова

Карина Мурашкина назвала Дмитрия Тарасова нарциссом после его отношения к жене

Блогер Карина Мурашкина жестко отреагировала на поведение футболиста и бывшего мужа певицы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Свои эмоции она высказала в беседе с изданием Super.ru на «Жара Медиапремии — 2026».

Звезда заявила, что разлетевшиеся по интернету фрагменты проекта, в котором Тарасов участвовал вместе с женой Анастасией Костенко, повергли ее в шок. Карина подчеркнула, что разглядела в Дмитрии нарцисса и абьюзера.

«Я чуть в обморок не упала, когда это увидела. Бедная Костенко. Это такой ад, это просто ад. Бедная Настя. И куда ей деваться сейчас с четырьмя детьми? Я надеюсь, она не родит пятого», — сказала Мурашкина.

Блогер затронула и отношения Бузовой и Тарасова. По ее словам, «бог уберег» исполнительницу от того, чтобы дальше быть с футболистом.

Карина раскритиковала поведение Дмитрия, который никак не поддержал свою жену после того, как она успешно справилась со сложным испытанием. Тарасов назвал ее победу своей, поскольку именно он отвечал за все, в то время как Анастасия всего лишь исполняла его установки. Слова футболиста осудили в социальных сетях.

Ранее Костенко заявила, что Бузова затрагивает тему отношений с Тарасовым ради пиара. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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