Посмотрите на руки: в каком месте есть родинки почти у всех женщин

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Карина Бернтгольц
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Пользовательницы Тwittеr активно обсуждают неожиданное генетическое сходство между всеми женщинами мира.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @aarynwhitley

Пользовательница Twitter под ником aaryn переполошила женскую половину мира. Она назвала место, на котором родинка есть у всех женщин.

Свою публикацию юзер сопроводила несколькими фотографиями, подтверждающими свою теорию. На кадрах изображены женские руки с родинками в центре запястья.

«Дамы… А у вас есть родинка посередине запястья или это миф?» — поинтересовалась автор публикации.

В комментариях под этой записью отметились сотни девушек, которые присоединились к aaryn и опубликовали фотографии своих рук с точно такими же родинками. Однако оказалось, что исключения все-таки есть.

«У меня нет родинок. Кажется, я нарушила закон»

«По ходу я парень — родинки нет», — шутят девушки.

 

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