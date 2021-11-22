Посмотрите на руки: в каком месте есть родинки почти у всех женщин
Пользовательницы Тwittеr активно обсуждают неожиданное генетическое сходство между всеми женщинами мира.
Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @aarynwhitley
Пользовательница Twitter под ником aaryn переполошила женскую половину мира. Она назвала место, на котором родинка есть у всех женщин.
Свою публикацию юзер сопроводила несколькими фотографиями, подтверждающими свою теорию. На кадрах изображены женские руки с родинками в центре запястья.
«Дамы… А у вас есть родинка посередине запястья или это миф?» — поинтересовалась автор публикации.
В комментариях под этой записью отметились сотни девушек, которые присоединились к aaryn и опубликовали фотографии своих рук с точно такими же родинками. Однако оказалось, что исключения все-таки есть.
«У меня нет родинок. Кажется, я нарушила закон»
«По ходу я парень — родинки нет», — шутят девушки.
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