Сантехник выровнял самолет? Трамп усомнился в версии спасения борта Flydubai

Дело о захвате самолета в небе над Аравийским полуостровом обрастает новыми деталями. Израильский премьер Нетаньяху часами раздает интервью иностранной прессе. Без официальных итогов расследования он уже намекает на иранский след. А еще представил человека, который, по его мнению, спас воздушное судно от катастрофы — это якобы обычный сантехник.

Что на самом деле происходило на борту, и кому понадобился мощный медийный эффект от несостоявшегося теракта — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Глубокой ночью вместо сна премьер Израиля раздает интервью иностранным журналистам. В первом из них он несколько раз упоминает Тегеран. При этом использует размытые и обтекаемые формулировки, но так, чтобы всем было все понятно.

«Нам поступало много информации о том, что иранские прокси планируют нападения на Израиль и на наших граждан за рубежом. Конкретных предупреждений именно об этом нападении не было. Но Израиль будет принимать участие в допросе, так что очень скоро мы выясним, имел ли Иран какое-то отношение к произошедшему», — сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху отменил все планы, чтобы лично приехать в аэропорт и встретиться с пассажирами злополучного рейса. Они вчера вечером, уже на новом самолете, долетели-таки до пункта назначения.

Врач, два пилота, взявшие управление на себя, и главное — вот этот человек, так и оставшийся в кровавых штанах и футболке — тут же представлены к государственным наградам. Янив Хаюн утверждает, что сумел с 18-го ряда пробежать через весь салон находящегося в пике борта и, хоть и не с первой попытки, но ворваться внутрь, когда раненый пилот разблокировал дверь в кабину.

— Один пилот лежал на полу, другой пытался ломать приборы. Я применил к нему удушающий прием и вытащил его наружу. Затем прыгнул обратно, схватился за штурвал и начал тянуть его на себя, — сказал пассажир рейса Янив Хаюн.

— Ты сам потянул штурвал?

— Да, и самолет начал потихоньку выравниваться.

Нетаньяху явно был под впечатлением от услышанного. Но когда поделился этой версией спасения самолета с Дональдом Трампом, президент США, похоже, до конца ему не поверил.

«Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. И этот человек взял штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, пока тот не разбился. Такова история, которую я слышал. Я не знаю, правда ли это, но именно об этом мне рассказал Нетаньяху и еще несколько человек», — сказал президент США Дональд Трамп.

Что происходило на борту на самом деле, еще предстоит выяснить. Следователи из ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля заявили: они только на начальном этапе расследования. Но премьер Израиля уже вовсю развил свою медийную активность. Политологи объясняют — зачем.

«У Нетаньяху на выборах в конце октября нет хороших шансов на победу. В Израиле это очевидно всем. Улучшить предвыборные позиции хотят за счет Ирана, за счет нового витка военной напряженности. При этом воевать один, без поддержки США, Израиль не будет. И пытается доказать Вашингтону, что иранская угроза все еще сильна», — сказал политолог, директор Центра стратегических исследований и развития отношений с Ближним Востоком Ахмад Вахшитех.

После встречи с пассажирами — целая серия интервью, кроме демократического CNN, это еще рупор республиканцев Fox News и умеренный CBS — так, чтобы донести свои мысли до максимально широкой аудитории.

«Я не знаю биографии нападавшего, но он явно ненавидел израильтян, раз собирался убить 170 человек. Это фанатизм невообразимого масштаба, с которым мы сталкиваемся каждый день. Израиль выступает как Давид, сражающийся с Голиафом глобального исламского фундаментализма, который жаждет смерти Израиля и Америки», — сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп сразу после разговора с Нетаньяху начал грозить Ирану возобновлением ударов. Но в США свой собственный предвыборный цикл. И чем активнее Трамп и республиканцы вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке — тем сильнее падают их рейтинги. К тому же, военные аналитики уверяют: в США нет особых возможностей быстро изменить вектор своих взаимоотношений с Ираном.

— У нас нет какой-то волшебной опции, которая обеспечила бы нас победой над Ираном до или после выборов. Наши запасы критически важных вооружений очень малы после первой весенней волны обстрелов. И мы не можем позволитьь себе использовать остатки.

Позицию Тегерана озвучил телеканал Fars. Там обвинили в организации захвата самолета агентов израильской разведки. И утверждают, что падение лайнера должно было стать предлогом для немедленной новой атаки на Иран.

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