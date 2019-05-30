Видео: Как реставрируют уникальные старинные книги

, 8:22 Видео 6

Специалисты Центра консервации библиотечных фондов РНБ поделились секретами искусства восстановления редких экземпляров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Утрата Александрийской библиотеки заставила человечество навсегда сформулировать непреложную истину — что бы ни случилось, книги не должны погибать. В старейшей библиотеке России над этой задачей работает целый отдел. В XXI в хранилищах уже не так проблематично, как раньше, поддерживать температурно-влажностный и световой режимы хранения книг. Однако время берет свое. Бумага стареет, целлюлоза выделяет кислоту, книги дряхлеют на глазах.

«Бумагу в реставрационной мы подбираем наиболее приближенную к бумаге оригинала — по цвету, по плотности, по фактуре. Так, чтобы после реставрации утраты были наименее заметны» — рассказывает ведущий художник-реставратор Ирина Павлова.

Первые пациенты Центра реставрации — старинные печатные издания. Такие книги как Церковный сборник 1673 года восстанавливают месяцами.

Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

«Книга не имитируется, а восстанавливается. Мы не можем сделать новодел. Мы должны реставрировать и оставить эту патину (эффект состаривания — Прим. ред.) старины у книги», — подчеркивает руководитель Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ Светлана Добрусина.

Что реставрировать в первую очередь, что во вторую — этот вопрос сотрудники Центра решают вместе с хранителями. Учитывают не только степень сохранности, но и интеллектуальную и культурную значимость книги. Исходя из этих же критериев, выбирают способ реставрации.: ручной или механизированный.

«Источник был как решето. После того, как бумажная масса заполнила все пустые места получается восстановленная страничка», — рассказывают специалисты Центра.

Специальную реставрационно-отливную машину изобрели в Российской национальной библиотеке 40 лет назад. Она до сих пор существует в единственном экземпляре.

Химики Центра консервации как медики — ратуют за профилактику. Чтобы не доводить издание до того состояния, когда его нужно будет лечить, лучше заблаговременно отправить его в «санаторий». Книги, в которых уже начался разрушительный процесс, а этот процесс легко измерить прибором, определяющим уровень pH, — отправляют на обработку специальным реагентом.

«Бумага лишается кислотности. Кислотность разрушительна для бумаги. Она гидролизует полисахаридные волокна», — раскрывает тонкости процесса старший научный сотрудник Надежда Лобанова.

Раньше подвергать книги такой обработке можно было только поштучно, причем разобрав на странички. Камера нейтрализации позволяет лечить издания по несколько килограммов в день. Ни одна книга не будет жить после этого вечно — поэтому в Центре не прекращается и исследовательская работа.

«В течение 50, 70, 100 лет эти книги будут вполне доступны читателю, их можно перевести в цифровую форму, на афиши, на фильмы. Технологии развиваются, значит через некоторое время, думаю, будет что-то другое», — рассуждает Светлана Добрусина.

Перевод изданий в цифровой формат для библиотек — спасение. Однако сохранение подлинной книги — нечто большее, нежели правила обязательного экземпляра. Ведь каждый знает, что даже самая хорошая копия несет гораздо меньше информации и смысла, чем оригинал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать мужчинам и женщинам, страдающим от облысения.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
64.91
0.37 72.41
0.24
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

8:26
«Будущий чемпион»: Сын Плющенко и Рудковской исполнил десять акселей подряд
8:22
Видео: Как реставрируют уникальные старинные книги
8:11
«Хотел со мной секса, когда еще был женат»: Марьяна Ро об изменах Соколовского
8:02
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
7:55
Соблазнительный спорт: Бритни Спирс в коротких шортах сделала зарядку — видео
7:49
«Нежно, по-варумовски»: Агутин трогательно анонсировал новый клип жены
7:41
Цинизм зашкаливает: Банда лжесантехников обирала инвалидов и пожилых людей — видео
7:35
«Юморист номер один»: Мокрый Галкин «отжигает» под песню Ротару
7:31
Вертолет ВСУ потерпел крушение на Украине, погибли пять человек
7:27
«Санта-Барбара»: Анна Седокова рассказала о любви втроем в новом клипе
7:20
Жара и смерчи: Какое лето ждет петербуржцев — комментарий метеоролога
7:12
Тиллю подвинуться? Буйнов завоевывает внимание Лободы лайками и комментариями
7:02
Посмотрите на руки: стало известно место, на котором родинки есть у всех женщин
6:53
«У меня целая полка с секс-игрушками»: Рита Дакота за разнообразие в интиме
6:45
Как навсегда избавиться от муравьев в доме? Поможет лайфхак — видео
6:42
Крушение прогулочного катера в Будапеште: что известно о происшествии
6:24
«Это случилось»: Коронный шпагат Волочковой внесли в Книгу рекордов Гиннеса
6:11
В Совфеде ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний
5:55
Разрушительная стихия: Мощный ураган пронесся над Ленинградской областью
5:47
Дроны под контроль: Беспилотные аппараты обяжут регистрировать с осени

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

Церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд» прошла в Москве. Пятый канал завоевал 16 престижных наград.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама