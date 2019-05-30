Видео: Как реставрируют уникальные старинные книги

Утрата Александрийской библиотеки заставила человечество навсегда сформулировать непреложную истину — что бы ни случилось, книги не должны погибать. В старейшей библиотеке России над этой задачей работает целый отдел. В XXI в хранилищах уже не так проблематично, как раньше, поддерживать температурно-влажностный и световой режимы хранения книг. Однако время берет свое. Бумага стареет, целлюлоза выделяет кислоту, книги дряхлеют на глазах.

«Бумагу в реставрационной мы подбираем наиболее приближенную к бумаге оригинала — по цвету, по плотности, по фактуре. Так, чтобы после реставрации утраты были наименее заметны» — рассказывает ведущий художник-реставратор Ирина Павлова.

Первые пациенты Центра реставрации — старинные печатные издания. Такие книги как Церковный сборник 1673 года восстанавливают месяцами.

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«Книга не имитируется, а восстанавливается. Мы не можем сделать новодел. Мы должны реставрировать и оставить эту патину (эффект состаривания — Прим. ред.) старины у книги», — подчеркивает руководитель Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ Светлана Добрусина.

Что реставрировать в первую очередь, что во вторую — этот вопрос сотрудники Центра решают вместе с хранителями. Учитывают не только степень сохранности, но и интеллектуальную и культурную значимость книги. Исходя из этих же критериев, выбирают способ реставрации.: ручной или механизированный.

«Источник был как решето. После того, как бумажная масса заполнила все пустые места получается восстановленная страничка», — рассказывают специалисты Центра.

Специальную реставрационно-отливную машину изобрели в Российской национальной библиотеке 40 лет назад. Она до сих пор существует в единственном экземпляре.

Химики Центра консервации как медики — ратуют за профилактику. Чтобы не доводить издание до того состояния, когда его нужно будет лечить, лучше заблаговременно отправить его в «санаторий». Книги, в которых уже начался разрушительный процесс, а этот процесс легко измерить прибором, определяющим уровень pH, — отправляют на обработку специальным реагентом.

«Бумага лишается кислотности. Кислотность разрушительна для бумаги. Она гидролизует полисахаридные волокна», — раскрывает тонкости процесса старший научный сотрудник Надежда Лобанова.

Раньше подвергать книги такой обработке можно было только поштучно, причем разобрав на странички. Камера нейтрализации позволяет лечить издания по несколько килограммов в день. Ни одна книга не будет жить после этого вечно — поэтому в Центре не прекращается и исследовательская работа.

«В течение 50, 70, 100 лет эти книги будут вполне доступны читателю, их можно перевести в цифровую форму, на афиши, на фильмы. Технологии развиваются, значит через некоторое время, думаю, будет что-то другое», — рассуждает Светлана Добрусина.

Перевод изданий в цифровой формат для библиотек — спасение. Однако сохранение подлинной книги — нечто большее, нежели правила обязательного экземпляра. Ведь каждый знает, что даже самая хорошая копия несет гораздо меньше информации и смысла, чем оригинал.

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