Задымление произошло в вагоне поезда, направлявшегося из Петербурга в Хельсинки

Сильное задымление произошло 29 мая в вагоне скоростного поезда «Аллегро», который следовал из Северной столицы в Хельсинки, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах транспортного надзора Санкт-Петербурга. Как выяснилось, в потолочной электрике вагона случилось короткое замыкание, после чего появился дым. С инцидентом успешно справилась поездная бригада, никто не пострадал. Поезд продолжил движение в Хельсинки

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что 29 мая около 21:00 по московскому времени на станции Белоостров в Ленобласти был остановлен поезд «Аллегро». После проверки одного из вагонов состав отправился дальше с опозданием в 28 минут. Сообщения о пожаре в поезде не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области эвакуировали электричку из-за задымления.