Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран

Глава ЦИК отметила, что, несмотря на сложности, за рубежом открыто больше участков, чем обычно.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Термин «недружественные» недостаточно резок для государств, которые мешают россиянам голосовать. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По ее словам, в таких странах выборы проходят тяжело. Однако МИД РФ и дипломаты, вопреки трудностям, организовали больше избирательных участков за границей, чем обычно.
Памфилова также высказалась о Прибалтике. По ее мнению, эти республики отвечают ненавистью на все русское, забывая о возможностях, которые им дал Советский Союз.
Голосование проходит с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределяется около 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
По данным дистанционного электронного голосования на 19 сентября, электронно проголосовали более шести миллионов граждан. Это рекорд для всех единых дней голосования с применением электронных систем.
Памфилова 19 сентября говорила, что кампания идет оживленно. Досрочно проголосовали 4 663 963 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Латвии и Эстонии россияне, намеревающиеся проголосовать на выборах в Госдуму, подвергаются давлению. Латвийские и эстонские стражи порядка стоят возле зданий дипломатических представительств РФ, проверяют документы у прибывающих граждан и заносят сведения о них в собственные базы.
В государствах Евросоюза продолжают урезать возможности для организации избирательных участков для тех, кто хочет отдать свои голоса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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