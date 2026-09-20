Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 114 0

Только за ночь в нем приняли участие около 100 тысяч человек.

Явка на выборах в Госдуму 20 сентября: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В Москве явка на выборах депутатов Государственной думы составила 40,2% — на данный момент выдано 3,2 миллиона бюллетеней. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Его слова приводит сайт организации.

Ковалев отметил, что дистанционное электронное голосование продолжалось без перерывов. За ночь в нем приняли участие около 100 тысяч человек.

По данным сервиса наблюдения за голосованием, за первые двое суток выборов в Москве в ДЭГ приняли участие более 2,8 миллиона человек. К утру 20 сентября по федеральному избирательному округу было выдано 2 825 014 электронных бюллетеней, из которых в систему поступило 2 741 298 заполненных бланков.

Жители столицы могут проголосовать онлайн с устройства с доступом в интернет при наличии полной учетной записи на mos.ru, через электронный терминал на участке или с помощью бумажного бюллетеня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элла Памфилова заявила о выявлении трех нарушений на выборах в Госдуму. Председатель ЦИК России отметила, что на все случаи ведомство отреагировало оперативно. По ее словам, виновные были привлечены к ответственности, а некоторые лица отстранены от работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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