Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА

Член участковой избирательной комиссии стала жертвой атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Сегодня, 20 сентября, в результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека», — сказала она на брифинге.

Глава Центризбиркома дала резкую оценку действиям украинских военных.

«Мерзкие, трусливые, бандеро-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми — в основном за женщинами и за детьми. Я думаю, позор на их голову падет. Каждый будет из них найден», — заявила Памфилова.

Трагедия произошла в дни трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, которое идет с 18 по 20 сентября. В Херсонской области параллельно с федеральной кампанией организовано голосование на муниципальных выборах.

Ранее ЦИК уже сообщал о происшествиях, затронувших избирательную инфраструктуру. В частности, Памфилова заявляла, что 19 сентября при атаке беспилотников в Самарской области была повреждена часть здания, где размещалась территориальная избирательная комиссия.

Избирательные комиссии в регионах продолжают работу до завершения основного дня голосования — воскресенья, 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинском городском округе Московской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили пять человек. Все они находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Из-за падения дронов и их обломков повреждения были зафиксированы в нескольких жилых домах, расположенных в Молоково, Мильково и Андреевском.

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