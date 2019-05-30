Почему спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку

Ушел в отставку Роберт Мюллер, спецпрокурор Министерства юстиции США. Именно он возглавлял расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Работали лучшие юристы и агенты ФБР, допросили около пятисот свидетелей.

В итоге — никакого сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой выявить не удалось.

Покидая пост, Мюллер сообщил, что принял решение сам. И возвращаться в политику не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему неизданный доклад Мюллера может стать мировым бестселлером.