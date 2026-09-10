Трамп сообщил об уничтожении девяти иранских кораблей

Американские военные поразили девять кораблей, принадлежавших Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед поездкой в Техас.

«Мы вывели из строя девять их (Ирана — Прим.ред.) кораблей. Я бы сказал, что за этими атаками стоим мы», — пояснил он.

Глава государства также подчеркнул, что на этом операция Вашингтона не завершится. По его словам, Вооруженные силы США продолжат наносить удары по судам исламской республики.

«Вы увидите еще гораздо больше», — добавил Трамп, говоря возможных новых атаках на корабли.

Кроме того, президент выразил почти стопроцентную уверенность в том, что соглашение с Тегераном будет подписано. Он отметил, что двусторонний договор затронет не только вопросы ядерной сферы, но «много других вещей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центральном военном командованиям ВС США заявили об ударах по иранским танкерам в Персидском заливе. В ответ исламская республика запустила десятки ракет в сторону американских авиабаз в Иордании.

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