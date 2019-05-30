Итоги конкурса «МедиаБренд» подвели в Москве: Пятый канал завоевал рекордные 16 наград

В Москве подвели итоги Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд».

«Пятый канал» завоевал 16 наград — рекордное количество! В том числе — за лучшую операторскую работу, лучший проморолик к фильму, лучшую режиссерскую работу.

Кроме того, высокими наградами отмечены наши коллеги из МИЦ «Известия». Телеканал РЕН ТВ завоевал восемь наград, а канал «78» получил «золото» в номинации «Лучший дизайн регионального ТВ». Поздравляем!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий.