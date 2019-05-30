Спасатели достали из шахты троих подростков, отправившихся рисовать граффити в метро

Сотрудники МЧС достали из вентиляционной шахты московского метро троих подростков ночью 30 мая. Как рассказал очевидец на месте ЧП, молодые люди планировали рисовать граффити в подземке.

Спасателям удалось поднять наверх школьников, которые находились на глубине около пяти метров.

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Инцидент произошел на улице Грекова дом 3.

Известно, что двое школьников находятся в удовлетворительном состоянии, еще одного осматривают медики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Омске на школьников упала штукатурка во время последнего звонка.