Видео: в Омске на школьников упала штукатурка во время последнего звонка

Последний звонок для выпускников едва не стал в прямом смысле — последним. Прямо во время праздничного выступления на головы школьников с потолка упал кусок штукатурки.

К счастью, никто из подростков не пострадал, они даже не прервали выступление. Но пользователей сети больше всего возмутило, что педагоги не попытались узнать, все ли в порядке с детьми.

Позднее в мерии города сообщили, что причина обрушения потолка пока не установлена.

«Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 сантиметра», — сообщили в мэрии изданию «СуперОмск».

В руководстве города заверили, что с детьми все впорядке, а специальная комиссия выяснит причины и виновных. Возможно будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о консервации самого страшного метро в мире, которое, к слову, находится в Омске. Советский недострой зальют цементом.