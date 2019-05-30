«Юморист номер один»: Мокрый Галкин «отжигает» под песню Ротару

Известный шоумен Максим Галкин вновь повеселил пользователей Instagram. На странице его дочери Лизы появилось забавное видео, на котором юморист «зажигает» под проливным дождем. Несмотря на то, что вся одежда ведущего насквозь промокла и превратилась из белой в прозрачную, он продолжает танцевать под ливнем. При этом он напевает один из самых известных хитов Софии Ротару «Только этого мало», вероятно, намекая на неожиданное завершение майской жары в Москве.

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Несмотря на то, что в аккаунте Лизы Галкиной обычно появляются видео с ее участием, подписчики нисколько не расстроились, увидев «выступление» отца малышки. Многие признались, что он поднял им настроение и зарядил позитивом на весь следующий день. Другие отметили, что едва сдерживали смех при просмотре. Третьи вовсе обратили внимание на торс шоумена, а не на его пародию.

«Юморист номер один».

«Отлично. Юмористу все шутки к лицу. Браво».

«Поднял настроение».

«Вот почему Максим ладит с детьми, причем и своими, и чужими. Он просто сам большой ребенок! Весело тут у вас в замке».

«Больше демонстрируйте фигуру и все прелести», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru показал, как дети встречают Максима Галкина с гастролей.