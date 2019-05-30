Вертолет ВСУ потерпел крушение на Украине, погибли пять человек

Армейский самолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Незалежной потерпел крушение недалеко от села Сестрятин Радивиловского района. Об этом сообщило ведомство в Facebook.

Там говорится о гибели четырех членов экипажа и командира 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Также сообщается, что это был учебно-тренировочный полет.

Известно, что связь с воздушным судном была утеряна еще 29 мая.

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