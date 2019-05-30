Путин наградил космонавта Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении летчика-космонавта СССР Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 30 мая.

«За большой вклад в освоение космоса и многолетнюю работу», — говорится в тексте указа.

Пятый канал

Алексей Леонов — летчик-космонавт № 11. Он стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос, пробыв за бортом корабля чуть более 12-и минут. Дважды Герой Советского Союза. 30 мая Алексею Архиповичу исполнилось 85 лет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — российские космонавты вышли в открытый космос.