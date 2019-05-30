В Краснодаре полиция ищет автолихачей, которые устроили стрельбу посреди оживленной улицы. Ролик появился в соцсетях. На кадрах — двое молодых людей в дорогой иномарке. Водитель поднимает вверх пистолет и открывает огонь.

Такое поведение возмутило жителей краевого центра. Сейчас полицейские пытаются установить личность нарушителей. Лихачей как минимум привлекут к ответственности за нарушение правил дорожного движения. А если выяснится, что стреляли из настоящего оружия — наказание будет более суровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кемеровские водители устроили жесткий поединок «раз на раз».