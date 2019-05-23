Видео: кемеровские водители устроили жесткий поединок «раз на раз»

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Потасовка произошла на Кузнецком проспекте во вторник, 21 мая.

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Фото, видео: YouTube @Андрей Иголинский

Два драчуна из Кемерово стали героями сети. На просторах интернета появилось видео драки, развернувшейся между водителями на дороге. Инцидент произошел во вторник, 21 мая.

Как сообщил автор ролика, потасовка произошла на Кузнецком проспекте. Что не поделили между собой участники дорожного конфликта, неизвестно. Кто первый предложил разрешить спор кулаками, по кадрам также установить нельзя.

Можно предположить, что повод для потасовки был серьезный, ведь такие разборки, устроенные прямо на проезжей части, чреваты трагедией для каждого из драчунов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лихач после ДТП вылез из искореженной машины и устроил скандал.

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