В России стало меньше непьющих

В России уменьшилось число трезвенников. По данным ВЦИОМ, в прошлом году 40% всех россиян могли назвать себя непьющими, тогда как сейчас таких лишь 33%. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Iz.ru.

Не чаще нескольких раз в месяц выпивает 67% граждан. При этом число мужчин с подобной привычкой выше, чем женщин (27% против 10%). Самой «выпивающей» возрастной группой исследователи назвали россиян от 35 до 44 лет.

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Также были опубликованы другие цифры: за год не изменилась доля курильщиков (29%), а за своим питанием следит 59% россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме одобрили ужесточение наказания за вождение в пьяном виде. ДТП с жертвами может закончиться для нетрезвого водителя сроком до 15 лет.