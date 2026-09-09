Долголетие по-московски: названы самые пожилые жители столицы

Самой пожилой жительницей Москвы стала 108-летняя женщина

Самыми пожилыми жителями Москвы названы 108-летняя женщина и 105-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, передают РИА Новости.

«Самой старшей жительнице столицы сейчас 108 лет. А самому старшему мужчине в Москве — 105 лет», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Показатель продолжительности жизни в столице также демонстрирует рост. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2026 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе уже превысила 80 лет.

По ее словам, развитие превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды может позволить москвичам получить еще 10–15 лет здоровой жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые обнаружили, что у людей старше 110 лет в крови может содержаться повышенное количество особых иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать измененные клетки организма.

Специалисты изучили образцы крови 28 человек и разделили участников на три возрастные группы: от 70 до 99 лет, от 100 до 109 лет и старше 110 лет. Доля определенного типа иммунных клеток увеличивалась вместе с возрастом: с 4% в первой группе до 9,6% во второй и 17,6% среди людей старше 110 лет.

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