Долголетие по-московски: названы самые пожилые жители столицы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе уже превысила 80 лет.

Сколько лет средняя продолжительность жизни в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самой пожилой жительницей Москвы стала 108-летняя женщина

Самыми пожилыми жителями Москвы названы 108-летняя женщина и 105-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, передают РИА Новости.

«Самой старшей жительнице столицы сейчас 108 лет. А самому старшему мужчине в Москве — 105 лет», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Показатель продолжительности жизни в столице также демонстрирует рост. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2026 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе уже превысила 80 лет.

По ее словам, развитие превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды может позволить москвичам получить еще 10–15 лет здоровой жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые обнаружили, что у людей старше 110 лет в крови может содержаться повышенное количество особых иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать измененные клетки организма.

Специалисты изучили образцы крови 28 человек и разделили участников на три возрастные группы: от 70 до 99 лет, от 100 до 109 лет и старше 110 лет. Доля определенного типа иммунных клеток увеличивалась вместе с возрастом: с 4% в первой группе до 9,6% во второй и 17,6% среди людей старше 110 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
ФСБ задержала троих жителей Крыма за передачу данных Украине
10:16
«Орлан», «Куб» и «Сокол»: как российская армия охотится на дроны ВСУ
10:11
Звезде не вернут миллионы? Почему Долина может не получить деньги от мошенников
10:05
Партнеры подвели: муж Татьяны Булановой вновь влип в долги
10:01
Квоты выделены: тунец на Дальнем Востоке может стать промысловой рыбой
9:55
Армия России поразила судно с военным грузом рядом с портом Одесса

Сейчас читают

Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок
Выглядят нормально, но могут навредить: какие вещи в ванной нужно срочно заменить
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео