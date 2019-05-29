В Госдуме одобрили поправки, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде

Один из самых резонансных и самых долгожданных законопроектов сегодня снова в центре внимания — увеличение тюремного срока за пьяные ДТП. В Госдуме одобрили поправки во втором — основном — чтении.

Когда поправки вступят в силу, ни одному водителю больше не удастся оправдать преступление тем, что он был нетрезв, не в себе, вообще не помнил, что творил. Наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии увеличат почти вдвое. Нарушителям грозит до 15 лет заключения — в случае, если авария с жертвами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын экс-министра сбил сотрудника ДПС в Москве, скрываясь от преследования.